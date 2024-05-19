Yusufeli Barajı'nda 'kano ve rafting'li 19 Mayıs coşkusu

ARTVİN'de Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında baraj kıyısında Türk bayrağı açan sporcular, kano ve rafting etkinliği düzenledi.
Yusufeli Gençlik ve Spor Merkezi tarafından Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, yapımı tamamlanan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda kano ve rafting etkinliği düzenlendi. Genç sporcular, yeni yerleşim yerindeki baraj kıyısında dev Türk bayrağı açarak, gösterilerde bulundu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.