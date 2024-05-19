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Dikkat sizin başınıza da gelebilir. Bir aylık aracında 241 bin liralık masraf çıktı

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İstanbul’da bir vatandaşın daha geçen ay aldığı bir aylık arabasında 241 bin liralık hasar çıktı. Aracından gelen tuhaf seslerinin nedenini öğrenmek için tamirciye giden vatandaş, gerçek karşısında şoke oldu. İşte ayrıntılar..

Dikkat sizin başınıza da gelebilir. Bir aylık aracında 241 bin liralık masraf çıktı mask
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İstanbul’da 1 ay önce aldığı otomobilinden garip sesler geldiğini fark eden vatandaş otomobilini tamire götürdü. Motor ustası araçta detaylı inceleme yaptığında ise araçta sahte yağ kullanıldığını farketti. Araçta 241 bin liralık masraf olduğunu öğrenen vatandaş şoke oldu. 

241 BİN LİRALIK MASRAF

Show Haber'de yayınlanan haberde motor ustası Ferhat Lafci "İçerisinde katık paketleri ve bazı yağlardan oluşan katkılardan dolayı motorun ısının yükselmesini engelliyor. Sahte yağlarda ise bunlar olmadığı için motor ısı yükseliyor ve sahte yağlar yanarak kurum olarak siyah duman şeklinde atılıyor. Yağ eksilmesi oluyor ve metal metala sürttüğü için motorda ciddi sorunlar yaşanıyor" diye konuşarak sorunun neden ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.

SAHTE MOTOR YAĞI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?


Sahte motor yağlarında kapaklar ile QR kodların bile kopyalanabildiğini söyleyen uzmanlar, genelde gerçek yağların kullanıldığı bilgisini veren uzmanlar, aynı kutuların alt tarafından delinerek içlerine sahte yağ konulduğu uyarısını yapıyor.

Kaynak: SHOW HABER

# İstanbul

19 May 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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