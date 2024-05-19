İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İzmirliler kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar. 'Biz neydik?' sorusunun cevabı aynı zamanda 'Biz ne olabiliriz?' sorusunun cevabına ışık tutar. İnsan tarihinde ve geçmişinde geleceğini de arar. Kendi tarihine yabancılaşanlar, rüzgarın önündeki bir yaprak misali savrulurlar. Sevgili gençler, 19 Mayıs tarihi bizim milletimiz için çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih, Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür" dedi.

GÖSTERİLER SUNULDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunmasının ardından, şiirler okundu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi seslendirildi. 'Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın öğrenci ve sporcu grupları tarafından okunması sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Meydandaki gösterileri izleyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusuna ortak oldu. Tören İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin taekwondo, artistik jimnastik, güreş, kick-boks sporcuları ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi halk oyunları gösterisi ile devam etti. Akrobatik bisiklet ve paten gösterisinin ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Program, konfeti gösterisinin ardından sona erdi.