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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’UN EFSANE KARAKTERİ GERİ DÖNÜYOR!

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Sezon finali yaklaşırken Güldür Güldür Show, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Efsane karakter Naime’yi canlandıran Ecem Erkek, ekibe geri dönüyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’UN EFSANE KARAKTERİ GERİ DÖNÜYOR! mask
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Kulislerden Sızan Bilgiler: Naime Geri Dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Güldür Güldür Show’un 12. sezonu oldukça hareketli geçecek. Eylül ayında başlayacak yeni sezon için yapılan transfer çalışmaları sonucunda, programın unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek’in ekibe yeniden katılacağı öğrenildi.

Yeni Sezonda Büyük Sürprizler

Sezon finaline doğru heyecan doruktayken, izleyiciler Ecem Erkek’in dönüşüyle birlikte yeni sezonda büyük sürprizlerle karşılaşacak. Naime karakterinin geri dönmesi, hem izleyicileri hem de ekibi heyecanlandırıyor. 12. sezonun başlamasıyla birlikte, Güldür Güldür Show’un izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya devam etmesi bekleniyor.

# devam

19 May 2024 - 12:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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