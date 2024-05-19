Otoyolda zincirleme kaza: Araçlar kullanılamaz hale geldi

TEM Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç başka bir araca çarparak durabildi.
İKİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne istikametinde 2 şeridi trafiğe kapattı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de kazayı izleyen sürücüler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.