Antalya'da motosiklet yarışı sırasında dengesini kaybederek yere düştü

Sokak üzerinde motosikleti ile Nene Hatun Caddesi'ne seyir halinde bulunan Furkan K., yine aynı sokak üzerinde motosikletiyle caddede seyir halinde olan Fatih Ö. (18) ile yarışmaşa başladrı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Furkan K., yere düştü.
AYAĞINDA KIRIK VE BOYUNDA ZEDELENME
Arkadaşının motosikletinden düştüğünü gören Fatih Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sol ayağında kırık ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen Furkan Ö.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı Furkan Ö., hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı Fatih Ö. ise ekipler ile kaza yerinde tutanak raporu tuttu. Motosikletler Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.