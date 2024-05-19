- Asayiş

Antalya'da motosiklet yarışı sırasında dengesini kaybederek yere düştü

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Antalya'da motosikletleriyle yarış yapan gençlerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Antalya'da motosiklet yarışı sırasında dengesini kaybederek yere düştü mask
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Sokak üzerinde motosikleti ile Nene Hatun Caddesi'ne seyir halinde bulunan Furkan K., yine aynı sokak üzerinde motosikletiyle caddede seyir halinde olan Fatih Ö. (18) ile yarışmaşa başladrı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Furkan K., yere düştü.

AYAĞINDA KIRIK VE BOYUNDA ZEDELENME

Arkadaşının motosikletinden düştüğünü gören Fatih Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sol ayağında kırık ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen Furkan Ö.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı Furkan Ö., hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı Fatih Ö. ise ekipler ile kaza yerinde tutanak raporu tuttu. Motosikletler Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

Kaynak: DHA

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19 May 2024 - 11:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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