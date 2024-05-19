19 May 2024 - 11:20- Ekonomi G:

İkinci el araç piyasasında bu marka kapış kapış satılıyor

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İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nden derlenen verilere göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu. O marka adeta kapış kapış satılıyor. İşte ayrıntılar...

İkinci el araç piyasasında bu marka kapış kapış satılıyor mask
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Ekonomik kriz sebebiyle durgun seyreden araba piyasasında düzelmeye başladı. İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanmaya başlarken 2024 yılının ilk dört ayında fiyatlarda yaşanan artışlar dikkat çekti. Sona eren kampanyalar ve yükselen fiyatlar sebebiyle son birkaç aydır talep tekrar ikinci el piyasasına kaymaya başladı. İşte, ikinci el piyasasında en çok satan arabalar...

EN ÇOK SATILAN MARKA FİAT

Listedeki en çok talep gören marka sırlaması ise şu şekilde:

1) Fiat
2) Renault
3) Volkswagen
4) Ford
5) Hyundai


Özellikle bu yıl tüketiciler yeni jenerasyon araçlara geçiş eğilimi gösterdiğinden 3 yaşa kadar genç model yılına sahip araçlar ilgi görüyor. Bu model yılına sahip araçların ortalama 800.000 TL'den başladığı düşünülürse, bu baremden itibaren başlayan yeni model araçların yine talebe istinaden fiyat artışlarından en çok etkilenen araçlar olduğu söylenebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, başladı, Son

19 May 2024 - 11:20 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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