İkinci el araç piyasasında bu marka kapış kapış satılıyor

Ekonomik kriz sebebiyle durgun seyreden araba piyasasında düzelmeye başladı. İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanmaya başlarken 2024 yılının ilk dört ayında fiyatlarda yaşanan artışlar dikkat çekti. Sona eren kampanyalar ve yükselen fiyatlar sebebiyle son birkaç aydır talep tekrar ikinci el piyasasına kaymaya başladı. İşte, ikinci el piyasasında en çok satan arabalar...
EN ÇOK SATILAN MARKA FİAT
Listedeki en çok talep gören marka sırlaması ise şu şekilde:
1) Fiat
2) Renault
3) Volkswagen
4) Ford
5) Hyundai
Özellikle bu yıl tüketiciler yeni jenerasyon araçlara geçiş eğilimi gösterdiğinden 3 yaşa kadar genç model yılına sahip araçlar ilgi görüyor. Bu model yılına sahip araçların ortalama 800.000 TL'den başladığı düşünülürse, bu baremden itibaren başlayan yeni model araçların yine talebe istinaden fiyat artışlarından en çok etkilenen araçlar olduğu söylenebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.