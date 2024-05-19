- Asayiş

Kayıp alzheimer hastasından kötü haber

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Diyarbakır'da 3 gündür hakkında haber alınamayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'dan (67) kötü haber geldi. Çakmak'ın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Kayıp alzheimer hastasından kötü haber mask
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Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Jandarma, ilgili

19 May 2024 - 11:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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