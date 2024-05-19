Kayıp alzheimer hastasından kötü haber

Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA