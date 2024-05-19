Kayıp alzheimer hastasından kötü haber

Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.