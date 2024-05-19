ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Çanakkale'de kazandığı başarıların milli mücadelenin kazanılmasından önemli etkileri olduğunu belirterek, "İstiklal mücadelesi bir Çanakkale kahramanının peşinde verildi ve ondan sonra 'Atatürk' denildi. Mustafa Kemal Bey aslında Samsun'a çıktığında arka planda bir Çanakkale kahramanlığı söz konusuydu. Samsun yolculuğunun arka planında aslında bir Çanakkale ruhu var. Nitekim Türk milleti bu Çanakkale kahramanının peşinde kenetlenip bu mücadeleyi başarıya erdirdi" dedi.

ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Çanakkale'de kazanmış olduğu başarıların önemine vurgu yaparak, bu başarıların milli mücadelenin kazanılmasından önemli etkilerinin olduğunu söyledi. Mustafa Kemal'e 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında henüz 'Atatürk' denilmediğini ifade eden Dr. İsmail Sabah, "Bir Çanakkale, Anafartalar kahramanı olarak Samsun'a ayak bastı. Samsun'a çıkan Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal kimdi? Aslında Mustafa Kemal'i en iyi anlatan ifadeler yine kendisinin Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerin satır aralarında anlaşılıyor. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi 25 Nisan 1915 tarihinde 57'nci Alay'la Conkbayırı'na olan yürüyüşünün sonunda ve Anzak askerleriyle karşılaştıktan sonra 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir' diyerek 57'nci Alayı taarruza kaldırmış ve Çanakkale Muharebeleri’nin seyrini değiştirecek çok önemli bir müdahalede bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT ÇEKEN EMİRLERLE KARŞILAŞIYORUZ'

Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharebelerin devam eden safhasına baktığımızda tarihler 30 Nisan 1915'i gösterdiğinde Mustafa Kemal'in dikkat çeken bir diğer emriyle karşılaşıyoruz. Mustafa Kemal Bey 30 Nisan tarihinde vermiş olduğu emirde 'İçimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde ikinci bir Balkan utancı yaşamaktansa burada ölmeyi tercih etmeyeceklerin olduğunu düşünmek istemiyorum. Şayet aramızda böyleleri olduğunu düşünüyorsak onları derhal kendi ellerimizle kurşuna dizelim' diyebilecek kararlılıkta bir Mustafa Kemal profili karşımıza çıkıyor. Tarihler 3 Mayıs'a geldiğinde muharebeler bütün hızıyla devam ederken, 'Benimle beraber burada harbeden herkes askerler bilmelidir ki üzerimize tevdi edilen namus görevini eksiksiz yerine getirmek için bir adım dahi geri gitmek yoktur. Uyku ve dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil aynı zamanda bütün milletimizin mahrum kalacağını hepinize hatırlatırım' diyen bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz."

'TEHLİKEYİ DAHA 2 AY ÖNCESİNDEN GÖRMÜŞ BİR ASKERİ DEHA'

Mustafa Kemal'in istiklal meşalesini yakan bir Çanakkale kahramanı olduğunu belirten Sabah, "Haziran ayına geldiğimizde Haziran 1915'te Conkbayırı'na yönelecek tehlikeyi daha 2 ay öncesinden görmüş bir askeri deha Mustafa Kemal Bey'den bahsediyoruz. Nitekim 6-10 Ağustos muharebeleri olarak tarihe geçen bu saldırılar gerçekleştiğinde Mustafa Kemal Bey Conkbayırı'nda yaşanan hadiseyi görmüş ve 8 Ağustos tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanmıştı. Bu sorumluluğu nasıl üstlendiği kendisine sorulduğunda tarihe geçecek şu yanıtını veriyor; 'Ben vatanım mahvolduktan sonra zaten yaşamayı göze almadığım için bu sorumluluğu kemal-i iftiharla kabul ettim.' Aslında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan bu ruh da aslında yine kemal-i iftiharla bu sorumluluğu kabul etmiş, istiklal meşalesini yakmış bir Çanakkale kahramanından bahsediyoruz" açıklamalarında bulundu.

'KADER ADAMI'

İngilizlerin meşhur devlet adamı Winston Churchill'in Mustafa Kemal'i anlatırken 'kader adamı' olarak nitelendirdiğini söyleyen Dr. Sabah, "Türk milleti 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan bir Çanakkale gazisinin, kahramanının peşinde istiklal mücadelesini verdi ve bu mücadelenin sonunda bizim Çanakkale kahramanı olarak bildiğimiz Mustafa Kemal Bey 'Atatürk' oldu. Yani istiklal mücadelesi bir Çanakkale kahramanının peşinde verildi ve ondan sonra da ona 'Atatürk' denildi. Mustafa Kemal Bey aslında Samsun'a çıktığında arka planda bir Çanakkale kahramanlığı söz konusuydu. Samsun yolculuğunun arka planında aslında bir Çanakkale ruhu var. Nitekim Türk milleti bu Çanakkale kahramanının peşinde kenetlenip bu mücadeleyi başarıya erdirdi" diye konuştu.