- Dünya

Sel fena vurdu; 70 kişi can verdi

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Afganistan’ın Baglan bölgesinin ardından Ghor bölgesinde de sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde 70 kişi can verdi

Sel fena vurdu; 70 kişi can verdi mask
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Afganistan'da sel felaketi katlanarak devam edityor. Geçen hafta Baglan eyaletinde meydana gelen selde 300 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak ise Ghor bölgesini vuran sel felaketinde 70 kişi can verdi. 

Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, “Afganistan'ı daha fazla sel vurdu. En çok etkilenen yer 2 bin 500 ailenin etkilendiği Ghor vilayeti oldu. WFP değerlendirme ekipleri, mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtabilmek için şu anda sahada” denildi. Afgan medyası, selde 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

# devam, Gelen, Yer, Son

19 May 2024 - 10:55 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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