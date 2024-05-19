Sel fena vurdu; 70 kişi can verdi

Afganistan'da sel felaketi katlanarak devam edityor. Geçen hafta Baglan eyaletinde meydana gelen selde 300 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak ise Ghor bölgesini vuran sel felaketinde 70 kişi can verdi.

Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, “Afganistan'ı daha fazla sel vurdu. En çok etkilenen yer 2 bin 500 ailenin etkilendiği Ghor vilayeti oldu. WFP değerlendirme ekipleri, mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtabilmek için şu anda sahada” denildi. Afgan medyası, selde 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA