Engel tanımayan danslarıyla 88 madalyanın sahibi oldular

TEKERLEKLİ Sandalye Para Dans Milli Takım sporcuları Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye 88 madalya kazandırdı.

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak, 10 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde rakip olan çift, bir süre sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. Abdulkadir Ünal, 2018 yılında Slovakya'da düzenlenen 'World Para Dance Sport Cup Kosice' 2 kategorisinde dünya 3'üncüsü, 'Para Dance Sports European Championship' yarışmasında serbest stil kategorisinde Avrupa Şampiyonu, Standart-Latin kategorisinde ise dünya 3'üncüsü oldu. Nezihe Koçak ve Abdülkadir Ünal, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Para Dans Şampiyonası'nda duo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusu çift, 9 yıllık beraberliklerinin ardından Haziran 2019'da hayatlarını birleştirdi.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA KÜRSÜYE ÇIKTILAR

2021 yılında Polonya'da düzenlenen 'Polish Open International Competition Warsaw' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, Almanya'da düzenlenen 'Mainhatten Cup Frankfurt' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü elde eden Ünal çifti, 2022 yılında Polonya'da düzenlenen 'Polish Open Warsaw' yarışmasında 2 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü, Almanya'da düzenlenen 'Mainhatten Cup Frankfurt' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, Çekya'da düzenlenen 'World Para Dance Sport European Championship Prag' yarışmasında 3 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

HOLLANDA'DA DUO FREESTYLE DALINDA BİRİNCİ OLDULAR

2023 yılında Slovakya'da düzenlenen 'World Para DanceSport World Cup Kosice' yarışmasında 2 kategoride dünya şampiyonu olan Ünal çifti, Çekya'da düzenlenen 'Prague International Competition' yarışmasında 2 kategoride Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kategoride Avrupa 2'nciliği elde etti. Çift, İtalya Cenova Dünya Şampiyonası'nda 3 kategoride 4'üncülük, 2024 Hollanda Dutch Open Duo Freestyle 1'incilik, Duo Latin 2'ncilik, Tek Erkekler Freestyle 2'ncilik, Tek Kadınlar Freestyle 2'ncilik kazandı.

'ÜLKEMİZE 83 MADALYA KAZANDIRDIK'

Ünal çifti, son olarak Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye ve Dans Sporu Dünya Kupası'na (Para Dance World Cup) katıldı. Sahne performansları öncesinde konuşan Abdulkadir Ünal, "2016 yılından bu yana milli takımdayım. Milli takımın ilk sporcusuyum. İlk defa ülkemizde bir uluslararası şampiyona düzenlendi. 7 defa Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıktım. Bu güne kadar Türkiye'ye 83 madalya getirdik. Bunun içinde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler var. Ülkemize çift olarak kazandırdığımız madalya sayısı 83 oldu" dedi.

DÜNYA KUPASINDA 5 MADALYA DAHA KAZANDILAR

Nezihe Koçak Ünal ise Antalya'da festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Daha sonra sahneye çıkan çift, Combi Freestyle Class 2 kategorisinde 4'üncülük, Men Single Freestyle Class 1&2 kategorilerinde 4'üncülük, Women Single Freestyle Class 1 kategorisinde 4'üncülük, Duo Latin Class 1&2 kategorilerinde 4'üncülük, Single woman Class 1 kategorilerinde 4'üncülük elde etti. Bugüne kadar toplam 88 madalya kazanan Ünal çifti, kasım ayında Prag'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.