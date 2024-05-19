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Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınavda memur oldu

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AKSARAY'da, akraba evliliği nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli Osman Öztürk (25), ilk girdiği sınavda memur oldu. Öztürk, "Bölümümden birincilikle mezun oldum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na memur olar...

Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınavda memur oldu mask
Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınavda memur oldu
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AKSARAY'da, akraba evliliği nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli Osman Öztürk (25), ilk girdiği sınavda memur oldu. Öztürk, "Bölümümden birincilikle mezun oldum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na memur olarak atandım. Engelli personel alım sayısı çok yüksek olmadığı için normal KPSS’den girip 85 puanla atandım. Yüzde 80 engel oranına sahibim. Hem engelli hem de bölüm birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bu benim için paha biçilmez bir durum" dedi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde akraba evliliği yapan Aysel-Cemil Öztürk çiftinin 3 çocuklarından 2'si bedensel engelli olarak doğdu. Anne ve babasının desteğiyle liseyi bitiren Osman Öztürk, 2018 yılanda Aksaray Üniversitesi'ni kazandı. Öztürk, Aksaray Fen Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirip, 2023 yılında girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 85 puan alarak Aksaray Gençlik Spor İl Müdürlüğüne memur olarak atandı.

'AİLEM SAYESİNDE OKUDUM'

Ailesinin desteği sayesinde eğitimini tamamlayıp, KPSS’ye hazırlandığını söyleyen Öztürk, "Zorluklarla büyüdüm. Birçok ameliyat geçirdim. Konya’da el ve ayaklarımdan ameliyatlar oldum. Okulumuzda uyumsal anlamda problemler yaşadım. Hem fiziki hem psikolojik çok zorluk yaşadım. Lise eğitimimi 2 farklı lisede tamamladım. Ailem sayesinde 1 sene dershaneye gittim. Sonra Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandım. 2023 yılında ise bölümümden birincilikle mezun oldum. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına memur olarak atandım” ifadelerini kullandı.

‘AKADEMİDE İLERLEMEYİ DE DÜŞÜNÜYORUM’

Fiziksel engelli olmasına rağmen eğitimdeki başarılarından gurur duyduğunu belirten Öztürk, "Yüzde 80 engel oranına sahibim. Hem engelli hem de bölüm birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bu benim için paha biçilmez bir durum. Ben engelli bir birey olarak bu başarıyı elde ettiysem, engelsiz bireylerin ve engelli bireylerin de bunları başarabileceğine inanıyorum. Mezun olduktan sonra ailem de çok sevindi. Akademik anlamda yüksek lisans ve doktora yaparak ilerlemeyi de düşünüyorum. Mezun olduğum şehirde memur olarak atanmak herkesin hayal ettiği bir şey ben çok şükür bunu yaşadım” dedi.

'EMEKSİZ YEMEK OLMAZ'

Çalıştığı kurumda engelli bireyler ile ilgilendiğini ifade eden Öztürk, "Ben kendimi bu konuda ayrıcalıklı olarak görüyorum çünkü bunun arkasında yoğun bir çalışma var. Emeksiz yemek olmaz diyorum. Engelli bireylerin eve tıkılıp kalmasını istemiyorum. Engelli olmak demek eve tıkılıp kalmak demek değil. Engelli arkadaşlarımızın eğitiminin kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Buraya engelli insanlar geliyor. Para atıcılık yapıyorlar. Onların iş ve işleyişlerini takip ediyoruz. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda biz de buradayız diyebiliyorlar" diye konuştu.

19 May 2024 - 10:58 DHA Aksaray- Gündem

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