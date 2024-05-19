Depremde kaybolan kızını ararken, acısına ortak buldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, getirildiği İzmir'deki bir hastanede tedavisinin ardından hastaneden ayrılan ve 465 gündür kendisinden haber alınamayan Fikriye Aybüke Körük'ün (26) annesi Fadime Gökçe (56) ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan ve 309 gündür kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) annesi Ebru Atay (46) İzmir'de bir araya geldi. Birbirlerine destek olduklarını belirten iki anne, acılarının ortak olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi. Depremde, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde B Blok'taki dairesinde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem sonrası Ebrar Sitesi B Blok'taki arama çalışmalarını takip etmeye başladı. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.

10 GÜN BOYUNCA ENKAZIN BAŞINDA BEKLEDİ

10 gün boyunca enkazın başında bekleyen Fadime Gökçe, enkazda bodrum katına inilmesine rağmen kızına ulaşılamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulunmak istedi, ancak kendisine 5-10 gün sonra başvuru yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Adana'ya dönen Fadime Gökçe, 20 Şubat'ta DNA örneği verip, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Fikriye Aybüke Körük'ün, depremin ikinci gününde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirlendi. 10 Şubat'ta hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre ayakta tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. İzmir'e gelen Gökçe kızını burada da bulamadı. Hastaneye getirilişinin üzerinden geçen 465 günde, Fikriye Aybüke Körük'ten bir haber alınamadı.

AİLESİNE KENDİSİNİ MERAK ETMEMELERİNİ SÖYLEMİŞ

Marangoz Mehmet Atay ile internetten kıyafet satan Ebru Atay (47) çiftinin 2 erkek çocuğundan büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşam arkadaşlarıyla beraber Alaçatı'daki eğlence merkezine geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Veli Eren Atay'ın kaybolmasının üzerinden aradan geçen 309 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

KARŞIYAKA'DA BULUŞTULAR

Çocuklarının bulunması için kapı kapı gezen Atay çifti, sosyal medya üzerinden açtıkları hesap ile çocuğunu aramaya başladı. Mehmet-Ebru Atay çifti çocuklarını aramaya devam ederken, Fikriye Aybüke Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Ebru Atay'a ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine Ebru Atay, Veli Eren Atay'ı bulmak için açtıkları sosyal medya hesabından Fikriye Aybüke Körük için de paylaşımlar yaptı. Evlat acısı çeken iki anne daha sonra birbirleri ile iletişim kurarak acılarını paylaştı. Bazı zamanlar telefon ile bazı zamanlar ise sosyal medya üzerinden konuşan iki anne Karşıyaka ilçesinde bir araya geldi.

'KIZIMIN SEVDİĞİ YEMEKLERİ YAPMIYORUM'

Kızı Fikriye Aybüke Körük'ü aramaya devam ettiğini belirten Fadime Gökçe, "Veli Eren'e çok üzüldüm, sanki içim parçalandı. Ebru Hanım'a kızımın fotoğraflarını gönderip, oğlunu aradıkları sosyal medya sayfasından paylaşmasını rica ettim. Kızımın en son İzmir'de olduğunu bildiğim için buradan birine ulaşıp, destek istemem gerekiyordu. Bana destek oldu ve sohbet etmeye başladık. Birbirimize destek olduk, acımızı paylaşıyoruz. İkimiz de kayıp çocuklarımızı arıyoruz. 16 aydır kızımı arıyorum. Geceleri yarım saat bile uyuyamıyorum. Onun haricinde hep ayaktayım. Normal yaşantım yok. Hiçbir yaşantım yok benim. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aybüke'nin sevdiği yemekleri yapmıyorum. Kahve içerken kızımın yapıp, getirdiğini hayal ederek içiyorum. Onun kokusunu, sıcaklığını hissederek yaşıyorum. Hala orada olduğum için pencereden dışarıya bakmayı bile sevmiyorum, enkaz görüyorum. Hayalimde kızımı yanımda görüyorum. Kızımı görenler olduğu da söylendi. Birinin onu zorla tutma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir durum varsa ne olur halimi görsünler, kızımı geri versinler. Ağlamak istemiyorum, kızım beni güçsüz görmek istemez" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA VE ANNELER GÜNÜ'NDE BİRBİRLERİNİ DESTEKLEDİLER

Gökçe ile bayramda ve Anneler Günü'nde mesajlaşıp, birbirlerini teselli ettiklerini dile getiren Ebru Atay, "Geceleri de uyuyamadığımız için mesajlaşıyoruz. Bir araya geldik. Acımız büyük ve biz ayakta durup evlatlarımızı bulmak zorunda olan anneleriz. İkimiz de çocuklarımızın yaşadığını düşünüyoruz. Başına bir iş geldiyse de soğuk bir mezar taşı olsun öpeyim isterim. Bir şekilde oğlumun akıbetini bulmadan bu işin peşini asla bırakmayacağım. 10 ay geçti, mevsimler değişti fakat evladımızı bulamadık. Sosyal medyada çok aktif olduğumuz için ihbarlar gelmeye devam ediyor. Şehir şehir koşturuyoruz, her seferinde hayal kırıklığına uğramaya devam ediyoruz. Oğlumun o gün bir araca bindiğini düşünüyorum. Ondan sonrası yok. Keşke o koyda bir kamera olsaydı oğlumun nasıl bir araca bindiğini, kiminle gittiğini, başına ne geldiğini görseydik" dedi.

'HER YERDE HATIRASI VAR'

Gökçe ile parkta buluşan Atay, buluştukları parktaki basketbol potalarını da oğlu Veli Eren Atay'ın belediye başkanı ile görüşerek yaptırdığı söyledi. Oğluna ait her yerde hatıra olduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Atay, "Herkesle dost, herkesle arkadaş bir çocuktu. Çok iyi niyetliydi. Zaten başına gelenlerin iyi niyetinden geldiğini düşünüyorum. Oğlumuza hasret kaldık. Gündüz sanki bir işe gitmiş, okula gitmiş gibi hissediyorum ama gece gelip de yatağını boş gördüğüm zaman kahroluyorum. Sosyal medyada paylaşımlarımız devam ediyor. Bütün anneler bizim arkamızda. Emniyet güçleri halen daha çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ANNESİNDEN VELİ EREN'E ÇAĞRI

Oğlu Veli Eren'e seslenen Atay, "Anneciğim lütfen, ne yapmış olursan ol, seni çok seviyoruz. Yaşadığını düşünüyorum anneciğim, o kadar çok seviyoruz ki seni, bağrımıza basmak istiyorsunuz. Ne olur annem bize bu acıyı çektirme. Lütfen korktuğun, çekindiğin bir şeyler varsa korkma arkandayız gel. Çok özledik" diye konuştu.

Uzun bir süredir yaşadıkları acıları birbirleri ile paylaşan iki anne, buluştukları parkta birbirlerini teselli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki anne, birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.