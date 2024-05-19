Ünlü şarkıcı otelde sevgilisini tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı P. Diddy'nin, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un, bir otelde Cassie'yi kovalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü.Yarı çıplak halde otel koridorunda koşan şarkıcı, asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalayarak yere fırlattı. Ardından ise yerde yatan kadını tekmelemeye başlayan şarkıcı, genç kadının kapüşonundan tutarak odaya sürükledi.
GÜNDEM OLDU
Eski kız arkadaşı Cassie geçen yıl şarkıcıya tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı. Ancak ikili, kasım ayında açıklanmayan bir meblağ karşılığında mahkeme dışında uzlaştı. Ünlü şarkıcının, şiddet görüntülerinin yayılmaması için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Ortaya çıkan bu görüntülerle birlikte uzun süre birliktelik yaşayan çift tekrar gündem oldu.
Kaynak: MEDYATAVA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.