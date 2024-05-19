19 May 2024 - 10:28- Magazin G:

Ünlü şarkıcı otelde sevgilisini tekme tokat dövdü

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ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'nin eski kız arkadaşını otel koridorunda tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının otele bu görüntüler karşılığında 50 bin dolar ödeme teklifi bulunduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcı otelde sevgilisini tekme tokat dövdü mask
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ABD'li ünlü şarkıcı P. Diddy'nin, 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Combs'un, bir otelde Cassie'yi kovalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü.Yarı çıplak halde otel koridorunda koşan şarkıcı, asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalayarak yere fırlattı. Ardından ise yerde yatan kadını tekmelemeye başlayan şarkıcı, genç kadının kapüşonundan tutarak odaya sürükledi.

GÜNDEM OLDU

Eski kız arkadaşı Cassie geçen yıl şarkıcıya tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı. Ancak ikili, kasım ayında açıklanmayan bir meblağ karşılığında mahkeme dışında uzlaştı. Ünlü şarkıcının, şiddet görüntülerinin yayılmaması için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Ortaya çıkan bu görüntülerle birlikte uzun süre birliktelik yaşayan çift tekrar gündem oldu.

Kaynak: MEDYATAVA

# Bir, dizi, çalışan

19 May 2024 - 10:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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