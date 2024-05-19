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Alkollü araç kullanan Kızılcık Şerbeti'nin başrolü ehliyetini kaptırdı

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı

Alkollü araç kullanan Kızılcık Şerbeti'nin başrolü ehliyetini kaptırdı mask
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Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı.  Dün akşam trafik çevirmesine takılan  Türkoğlu'nun 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncu kameraları gördükten sonra arabasından inmedi.  Sıla Türkoğlu'nun menajeri de ünlü oyuncuya soru sormak isteyen muhabire izin vermedi.

Kaynak: EKOLTV

# oyuncu, araç

19 May 2024 - 10:19 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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