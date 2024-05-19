Alkollü araç kullanan Kızılcık Şerbeti'nin başrolü ehliyetini kaptırdı

Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı. Dün akşam trafik çevirmesine takılan Türkoğlu'nun 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncu kameraları gördükten sonra arabasından inmedi. Sıla Türkoğlu'nun menajeri de ünlü oyuncuya soru sormak isteyen muhabire izin vermedi.

Kaynak: EKOLTV