‘Büyük şehirlerde karavanlar için park alanları oluşturulmalı’

TÜRKİYE Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, İstanbul sahillerine park edilen karavanların kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Ama kaldırırken bunların da park edilebileceği alanlar oluşturmak lazım. Yerel yönetimlerin vatandaşın karavanını rahatça bırakabileceği, güvenlik içinde bir park alanı oluşturması lazım" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3'üncü kez düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı'na, Türkiye'de karavan üretimi yapan firmalar katıldı. Karavanlar, fuara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Türkiye Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, İstanbul'un sahil şeritlerine park edilen karavanların kaldırılması konusuna değindi. Karavanların kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Fazlıoğlu, "O alanlar, karavan park alanları değil; o amaçla yapılmamış. Ama kaldırırken bunların da park edilebileceği alanlar oluşturmak lazım. Burada da sorumluluk yerel yönetimlere düşüyor, belediyelere düşüyor. Karavanlara özel park alanları oluşturulması gerekiyor. Özellikle büyük şehirler, İstanbul bu anlamda büyük problemi olan bir şehir; karavan parkıyla alakalı. Yerel yönetimlerin vatandaşın karavanını rahatça bırakabileceği, güvenlik içinde bir park alanı oluşturması lazım" dedi.

'TÜRKİYE KARAVAN ROTASI OLUŞTURMALI'

Karavan turizminin Türkiye'de yavaş yavaş ivme kazanmaya başladığını belirten Fazlıoğlu, "Ama bu Avrupa'da, dünyada çok çok daha ileride. Almanya'da 2023 yılında karavan turizminden elde edilen milli gelir yaklaşık olarak 40 milyar euro. Bu nasıl sağlanıyor; bu hem karavan parkı hem de karavan alanlarının oluşturulmasıyla sağlanıyor. Vatandaş kullanıcı karavanıyla rahatça gidip, konaklayabileceği bir sosyal tesis olan, karavan kamp alanı altyapısı olan alanlar oluşturulması lazım. Ülkemiz bununla alakalı da gerçekten 81 vilayetinde de bu anlamda çok güzel yerler vardır. Bu anlamda da Turizm Bakanlığımızın bir çalışma yapması lazım. Bu çalışma aslında 4 yıl önce başlamıştı. 4 yıl önce Turizm Bakanlığı böyle bir çalışma başlatmıştı ama şu an faal değil. Durdurulmadıysa da çok hızlı ilerlemiyor. Karavan park, karavan kamp alanlarıyla alakalı da ciddi anlamda Türkiye'nin her ilinde alanlar oluşturulup, bir rota oluşturulması lazım. Bu rotayı hem iç piyasada hem dış piyasada reklamını doğru bir şekilde yapıldığında da ülkemiz ciddi anlamda milli gelir elde edebilir" diye konuştu.

'KARAVAN HEM TATİL ARACI HEM KÜLTÜR'

Fuara katılan ve 15 yıldır karavan kullanan Ercan Kılıçlı, bir kültür olan karavanın park sorununun her geçen arttığını belirtti. Kılıçlı, "Günümüzde karavan kullanıcısının en büyük sıkıntısı; kalabalık şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi kalabalık şehirlerde, çekme karavanların sahillerde, güzel yerlerde, bize göre işgal diyoruz; bu işgalin kaldırılması, belediyeler, yerel üretimler buna müsaade etmiyor. Vatandaşların bu konuda sıkıntısı var. Otoparklarda çekme karavanlar var. Bu çekme karavanların uzun süreli konaklamasına aslında karavancılar da karşı. Karavan, seyyar seyahat edilen hem tatil aracı hem bir kültür. Kalabalık şehirlerde en büyük sıkıntı, karavancıların toplatılması, kaldırılması" dedi.

'TÜRKİYE'DE 100 BİN KARAVAN OLDUĞU ÖNGÖRÜLÜYOR'

Belediyelerin ücreti karşılığında karavan park alanları yapabileceğini belirten Kılıçlı, "Karavanın herhangi bir inşaat maliyeti yok. Mesela ikinci derece sit alanları var; buralara mevzuat müsaade ediyor, bunlar yapılabilir. Turizm Bakanlığı kamp alanlarında çok eksikliğimiz var özellikle ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili. İşte Akdeniz, Ege, Karadeniz buradaki şehirler yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak da karavancıların bu konuda kamp alanlarına da ihtiyacı var. Şu anda Türkiye'de 100 bin civarında karavan olduğu öngörülüyor. Bu yakın gelecekte 500 bine çıkacak. Bugün Avrupa'da 6-7 milyondan bahsediliyor, 7 milyon karavan var. Sadece Almanya'da 1 milyon karavan var. Buna baktığımız zaman, doğada yaşam; pandemiyle, depremle beraber gerçekten çok etkili. Dolayısıyla bu üzerimize bir dalga olarak geliyor. 500 bin karavan olursa ne olacak bu? İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler hep beraber bu sektöre tekrar bir düzenleme yapması gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

'AVRUPALILARIN KARAVAN GÜZERGAHI TÜRKİYE OLMAYA BAŞLADI'

Karavancılığın turizme de ayrı bir katkı sağlayacağını söyleyen Kılıçlı, "Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupalıların karavan güzergah, Türkiye üzerinden olmaya başladı. Daha önce Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan karavancılar, Uzak Doğu'ya geçiş noktası olarak Ukrayna-Rusya güzergahını kullanıyorlardı. Son savaş dolayısıyla güzergahını bizim ülkemizden, Kapıkule'den giriş yapıyorlar. Bunlar 20'şerli, 30'arlı karavancı grupları. Ülkemizde 7-8 gün konaklıyorlar, misafir oluyorlar. Daha sonra Azerbaycan kapısından Uzak Doğu'ya bir gidiş-dönüş güzergahı olarak kullanılıyor" dedi.