Karşıya geçmek isterken motokurye çarptı; kızı sinir krizi geçirdi

İddiaya göre, kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motokurye çarptı. Motokuryenin çarptığı S.T., savrularak yere düşerken, kuryenin kullandığı motosiklet park halindeki trafik ekibine ait polis aracına çarptı. Kazada S.T. ağır yaralanırken, kızı ise şans eseri yara almadı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından sinir krizi geçiren S.T.'nin kızı ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.T.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

MOTOKURYE GÖZALTINA ALINDI

Kazayı yara almadan atlatan motokurye, yaralının başında toplanan kalabalığın da etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis tarafından fark edilen motokuryenin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA