19 May 2024 - 09:10- Yaşam G:

Alanya'da yavru kaplumbağayı hayatını balıkçılar kurtardı

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Alanya'da denizde yavru deniz kaplumbağasını çuvala takıldı. Denizde durumu farkeden balıkçılar ise yavru kaplumbağasını kurtardı.

Alanya'da yavru kaplumbağayı hayatını balıkçılar kurtardı mask
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Tekneyle denize açılan amatör olta balıkçıları, suda çuvala takılı yavru deniz kaplumbağası yavrusunu fark etti. Amatör balıkçılardan Veysel Manavoğlu, yavru deniz kaplumbağasını tekneye alıp, takıldığı çuvaldan kurtardı. Balıkçılar daha sonra yavru kaplumbağayı denize bıraktı. 

'DENİZE ATILAN ÇÖPLER YÜZÜNDEN BÖYLE OLUYOR'

O anları kaydeden balıkçılardan yavru deniz kaplumbağasını kurtaran ise "Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar görüyor. Bile bile denize çöp atıyorlar. Denizdeki çöpten bıktık. Garibim, kurtulunca ne kadar mutlu oldu. Bu denize çöp atan arkadaşlara mesajım olsun" dedi.

Kaynak: DHA

# etti

19 May 2024 - 09:10 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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