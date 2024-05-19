- Kültür-Sanat

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 10'uncu Uluslararası Gençlik Festivali, 6 ülkeden gelen 1200 dansçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu mask
Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu
Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu
+19
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediyesi’nin desteğiyle farklı ülkelerin yöresel danslarının sergilendiği Uluslararası Gençlik Festivali'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gürcistan, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Dağıstan Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan gelen 29 grubun 1200 dansçısı festivalde sahne alarak, muhteşem bir gösteri sergilediler. Festivale Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Eşi Canan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

BAŞKAN ÖZÇELİK: ORGANİZASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dansçılar, bayraklar ve marşlar eşliğinde İskele'deki Şelale Meydanı kadar kortej yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Burada festivalin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Dünyanın huzura, barışa en çok gereksinim duyduğu bugünlerde Alanya’mızda gençlerle böyle bir organizasyon düzenlemekten dolayı çok mutluyum. Siz gençleri Alanya’da ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu organizasyonları gelecek yıllarda arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın, hemşehrilerimizin bu vesileyle gülmeleri ve doyasıya eğlenmeleri, onlar kadar beni de mutlu ediyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından sahneye dansçılar çıktı. Gruplar, ülkelerine özgü dans ve müziklerle hazırladıkları koreografilerini sergilediler. Başkan Özçelik, eşi Canan Özçelik ile birlikte performansları izledi. Büyük beğeni toplayan ve renkli görüntülere sahne olan festival, geç saatlere kadar sürdü.

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

Gençlik Festivali'nde yöresel dans coşkusu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, başkan, devam, Alanya, Belediye, Gelen, İskele

19 May 2024 - 09:00 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı mask
Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu mask
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu
Büyükşehir'den gençlik konseri mask
Büyükşehir'den gençlik konseri
Festivale geri sayım başladı mask
Festivale geri sayım başladı
'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor mask
'Kimler Geldi Kimler Geçti'ye flaş isim dahil oluyor
Squid Game'in 2.sezon yayın tarihi belli oldu mask
Squid Game'in 2.sezon yayın tarihi belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber