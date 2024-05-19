Başkan Özçelik 19 Mayıs'ı kutladı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden kutlu yolda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkarak ilk adımı atması, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve unutulmaz sembolü olmuştur. Düşman işgaline karşı aziz milletimizin kahramanca mücadelesi laik, demokratik, çağdaş, kişi hak ve hürriyetine bağlı Cumhuriyet rejimiyle taçlanarak, tüm dünyaya ilan edilmiştir. 19 Mayıs’ın bayram olarak armağan edildiği Türk gençleri, Atamızın verdiği tarihsel görevin büyük sorumluğu ve bilinciyle Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileridir. Vatan sevgisiyle her daim genç kalan yurtsever milletimiz, kıymetli hazinesini koruyup kollamayı en öncelikli vazifesi olarak bilmiştir. Özgürlük ve bağımsızlığımızın 105 yıldır yanan meşalesinin, Atamızın izindeki gençlerimizin ellerinde sonsuza dek parlayacağından hiç şüphem yoktur. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, her zaman yolumuzu aydınlatacaktır. O’nun ışığında yürüyenlere yorulmak ve mazeret üretmek yoktur. Bu vesileyle bağımsızlığımızın örnek nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Alanya'mızda gerçekleştireceğimiz etkinliklere hemşehrilerimizi davet ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi