Bağ bahçesinde patlama: 5'i asker 7 yaralı

Jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin ulaştığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin isimlerinin Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) olduğu öğrenildi.

'PİKNİK TÜPÜ OLAN SANDIK AÇILMAYA ÇALIŞILIRKEN PATLAMA OLDU'

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaa Karayaka beldesinde jandarmanın ihbara gittiği bir bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu:

"Erbaa Karayaka beldesinde bir bağ bahçesinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri içerisinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu, 5 jandarma personelimiz 2 sivil vatandaşımız yaralanmış, askerlerimizden birinin iki bacağında, bir sivil ve bir askerin tek bacağında nitelikli yaralanma meydana gelmiş olup, diğer askerlerin ve vatandaşların yaralanmaları hayati nitelik arz etmeyen yaralanmalar mahiyetindedir. Nöbetçi savcımız olay yerine intikal etmiş olup, olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır."

'GEREKLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YAPILACAKTIR'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'TERÖR SALDIRISI DEĞİL'

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU; 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaynak: DHA