Otomobil kontrolden çıktı HES kanalına düştü: 2 kayıp

Alucra ilçesine bağlı Arda köyünde imam olarak görev yapan Burhan Şengül (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden bölgedeki HES'e ait su kanalına yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı (36) ve sürücü Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı Hakan Deveci, hastanede tedavi altına alındı. Bölgeye ulaşan dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı. Ekiplerin, kanal boyunca sürdürdükleri yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarına sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

Kaynak: DHA