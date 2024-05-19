Taksi, otomobili ezdi geçti: 4 yaralı

İddiaya göre, Orhanlı Caddesi'nde seyir halinde olan Sabri Acar yönetimindeki taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin birleştiği noktada Bilal Eren Uluğ'un kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.