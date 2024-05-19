Taksi, otomobili ezdi geçti: 4 yaralı

İddiaya göre, Orhanlı Caddesi'nde seyir halinde olan Sabri Acar yönetimindeki taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin birleştiği noktada Bilal Eren Uluğ'un kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA