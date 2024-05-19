- Asayiş

Taksi, otomobili ezdi geçti: 4 yaralı

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İstanbul Pendik'te taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Taksi, otomobili ezdi geçti: 4 yaralı mask
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İddiaya göre, Orhanlı Caddesi'nde seyir halinde olan Sabri Acar yönetimindeki taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin birleştiği noktada Bilal Eren Uluğ'un kontrolündeki  otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Polis, Otomobil, sağlık, kaza

19 May 2024 - 08:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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