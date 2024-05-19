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Kapadokya'da balonlar, 19 Mayıs'ta Türk bayraklarıyla havalandı

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı. Nevşehir'in Kapadokya böl...

Kapadokya'da balonlar, 19 Mayıs'ta Türk bayraklarıyla havalandı mask
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi. Balon pilotu Hakan Kaya, "Yaklaşık 13 yıldır uçuyorum. Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e, gençliğe bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin kişi uçacak. Her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.

Balıkesir'den eşiyle birlikte gelen Yiğit Çakar, "Bu günde 19 Mayıs olması dolayısıyla Atatürk'ün bize armağan ettiği gençlik ve spor bayramında herkesin bayramını kutluyorum. Kapadokya'da güzellikler içinde balonla uçmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Şule Teke Çakar da, "Eşim, doğum günümde böyle bir sürpriz yaptı. Bu şekilde kutladığı için ona buradan teşekkür ediyorum. Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutuluyoruz" diye konuştu.

19 May 2024 - 08:36 DHA Nevşehir- Gündem

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