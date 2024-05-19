- Asayiş

Sosyal medya yüzünden ölüm kalım savaşı veriyor

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Bursa'da sosyal medya yüzünden 14 yaşındaki genç ölümle burun buruna geldi. İnegöl ilçesinde Yusuf G. (16) ve arkadaşı Seyfi E. (17) ,sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yı (14) sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durma noktasına getirdiler. İklsi de mahkemece tutuklanırken, durumu ağır olan H.K.'nın tedavisi sürüyor.

Sosyal medya yüzünden ölüm kalım savaşı veriyor mask
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İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 

KALBİ DURDU

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

# Sosyal, devam, Polis, sağlık

19 May 2024 - 07:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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