Barışma teklifi reddedilen eski koca sokak ortasında bıçakladı

Gece saatlerinde yaşanan olayda 1 yıl önce şiddetli geçimsiz nedeniyle ayrıldığı eski eşi Sevda Ç.’nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.’nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu.
BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE BIÇAKLANDI
İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.’nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.