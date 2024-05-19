- Asayiş

Barışma teklifi reddedilen eski koca sokak ortasında bıçakladı

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Bursa'da sokak ortasında yine eski eş terör estirdi. İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sezgin A. tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Barışma teklifi reddedilen eski koca sokak ortasında bıçakladı mask
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Gece saatlerinde yaşanan olayda 1 yıl önce şiddetli geçimsiz nedeniyle ayrıldığı eski eşi Sevda Ç.’nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.’nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE BIÇAKLANDI

İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.’nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, başladı, Gelen, sağlık, Devlet

19 May 2024 - 07:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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