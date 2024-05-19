19 May 2024 - 07:27 - Asayiş

Barışma teklifi reddedilen eski koca sokak ortasında bıçakladı

Bursa'da sokak ortasında yine eski eş terör estirdi. İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sezgin A. tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bacağından bıçaklandı.