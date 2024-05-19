Feci kaza! Motosiklet ve otobüs çarpıştı

Muhammed Tevfik Sarı yönetimindeki motosiklet, ESHOT garajına girmek üzere olan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsüyle çarpıştı. Sürücü Sarı ile arkasında bulunan Melih Ç. çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Melih Ç. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA