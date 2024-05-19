Feci kaza! Motosiklet ve otobüs çarpıştı

Muhammed Tevfik Sarı yönetimindeki motosiklet, ESHOT garajına girmek üzere olan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsüyle çarpıştı. Sürücü Sarı ile arkasında bulunan Melih Ç. çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu.
1 ÖLÜ; 1 YARALI
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Melih Ç. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.