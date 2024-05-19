- Asayiş

Feci kaza! Motosiklet ve otobüs çarpıştı

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İzmir'de gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Balçova ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Tevfik Sarı yaşamını yitirdi, arkasındaki Melih Ç. ağır yaralandı.

Feci kaza! Motosiklet ve otobüs çarpıştı mask
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Muhammed Tevfik Sarı yönetimindeki motosiklet, ESHOT garajına girmek üzere olan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen  belediye otobüsüyle çarpıştı. Sürücü Sarı ile arkasında bulunan Melih Ç. çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Kaza yerine gelen  sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Melih Ç. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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19 May 2024 - 07:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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