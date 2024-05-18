Süper Lig'de 3 İstanbul takımı küme düştü

10 kişi mücadele ettiği Gaziantep FK deplasmanında 2-1 yenilen Fatih Karagümrük ve konuk olduğu Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor, Süper Lig'e veda etti. İstanbulspor'un da daha önce küme düşmeyi garantilemesiyle 3 İstanbul takımı küme düştü.
Üçlü averajda kim önde?
Süper Lig'de küme düşme hattında 37'şer puanı bulunan Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un ligi en fazla 40 puanla ihtimali bulunuyor. Ankaragücü'nün son maçı kaybedip rakiplerinin kazandığı senaryoda üç takım da ligi 40 puanla bitirecek. Ancak üçlü averajda Ankaragücü her iki takımdan da üstün durumda.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.