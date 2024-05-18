Ankara Emniyeti'nde atama rüzgarı...

Ankara Emniyeti’nde önemli bir atama gerçekleştirildi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı.
Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bugün yaşanan yeni gelişmeyle, Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.