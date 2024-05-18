Benzin, elektrik, dizel, hibrit... Hepsini unutun! İşte bambaşka bir yakıtla çalışan yeni otomobil

Alpine, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkardığı Alpenglow Hy4 konsept otomobilini, 10 Mayıs 2024 tarihinde Belçika’da bulunan Spa - Francorchamps pistinde tanıttı. Alpine’in yenilikçi tasarım ve sürdürülebilir çözümlerinin gerçek bir manifestosu olan Alpenglow Hy4, markanın iddialı karbondan arınma hedefleri doğrultusunda; hem yolda hem de parkurlarda yüksek performans potansiyeliyle, markanın spor otomobillere yönelik hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlar üzerine devam eden araştırmalarını somutlaştırıyor.Sadece konsept bir otomobil olmayan Alpine Alpenglow Hy4, karbon monokok gövdesi ve 340 hp güç üreten turbo beslemeli 2,0 litrelik 4 silindirli motoru ile yarış otomobili olarak tasarlanan gerçek bir tekerlekli laboratuvar niteliği taşıyor.

Dış Tasarım

Alpine Alpenglow Hy4, markanın gelecek modellerinin tasarımına ışık tutan bir konsept otomobil olarak üretildi. Yeniden tasarlanan çarpışma güvenliği kafesi ve iki koltuğu barındıracak şekilde genişletilen iç mekanı ile işlev odaklı bir tasarıma ve daha iyi gövde orantılarına sahip. Tasarımında ayrıca yan bölmelerde ve kokpitin arkasında bulunan hidrojen tanklarının yerleri de korundu. Model; iz genişliği 2,10 metre, genişliği 2,15 metre, uzunluğu 5,20 metre ve yüksekliği ise 1,10 metre ölçülerinde olacak şekilde tasarlandı. Sahip olduğu bu ölçülerle, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) prestijli Hypercar kategorisinde yarışan Alpine A424 ile görsel bağ da kuruyor.

Hidrojen gücü 340 hp

Hidrojenle çalışan tekerlekli laboratuvar Alpenglow, LMP3 karbon şasili bir yarış otomobili gibi tasarlandı. Alpine Alpenglow Hy4'ün karbon kaputunun altında, 340 bhp (250 kW) güç üreten 2,0 litre hacimli sıralı 4 silindirli turbo beslemeli motor bulunuyor. NOx emisyonlarını azaltmak için 40 bar basınçlı direkt enjeksiyonlu H2 dihidrojen ve su enjeksiyonu ile besleniyor ve 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Alpenglow’un tasarımında güvenliği maksimum seviyeye çıkartmak için çok sayıda önlem alındı. 700 barın altındaki kompozit silindirler Yönetmelik 134 (Hidrojenle çalışan araçların güvenliği için Avrupa tip onayı standardı) sertifikalıdır. Yangın durumunda hızlı tahliye için vanalar monte ediliyor, hidrojen sensörlerle sürekli olarak izleniyor, çok sayıda kontrolle titiz bir çalıştırma prosedürü uygulanıyor. Renk kodlu bir sistem, her olayın aciliyet derecesine göre sürücüyü ve acil durum hizmetlerini uyarıyor.