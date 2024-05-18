Yeni kurulan otobid platformu alıcı ve satıcılar için ekspertiz aşamasından tüm satış işlemlerine kadar süreci yürüterek, kullanıcılarına zahmetsiz, hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, platform üzerinden araçlarının ön değerlemesini yapıyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alarak detaylı bir ekspertiz sürecine giriyor. Araçların ekspertiz işlemi tamamen ücretsiz olarak Otobid platformuna kayıtlı Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce oto galerinin katılabildiği açık arttırma yöntemi ile satışa sunuluyor. Bu süreçte tüm satış işlemleri Otobid tarafından araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve araç sahipleri satış sonrasında 1 gün içinde ödemelerini alabiliyor. Açık arttırma ortamı aynı zamanda, aracını değerinde satmak isteyen kullanıcılar için fiyat avantajı da yaratıyor.

Sektör temsilcilerinden Burak Ertaş, “Otomotiv Türkiye’deki en büyük ve önemli sektörlerden birisi, ekonomik aktivitenin de en güçlü sürükleyicilerinden... Sıfır araç satışlarının yanında ülkemizde her yıl milyonlarca araç el değiştiriyor. Biz bu denli büyük bir ekosistemin önemli bir oyuncusuyuz ve bu ticaretin gerçekleşmesi için çok ciddi sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz. Araç sahiplerini oto galeriler ile şeffaf bir ortamda buluşturan online açık artırma platformumuz Otobid, bu stratejinin çok önemli bir halkasını oluşturuyor. Bizim nihai amacımız, tüm hizmetlerimizle kullanıcılarımıza kusursuz bir deneyim yaşatmak ve maksimum fayda yaratmak... Milyonlarca kullanıcımızı yeniliklerle buluşturmaya, sektörümüze bu anlamda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Otobid bugün itibariyle 6 büyük şehirde 14 hizmet noktamızla hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki dönemde büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine hızlı bir şekilde yayılmayı hedefliyor.

Kaynak: CNNTürk