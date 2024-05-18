TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Bir nesli dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar

BATMAN'da konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Uzun yıllardır bu coğrafyada Müslümanlıkla hemhal olduk. İslamiyet ile tanıştık ve bunun sancaktarlığını gerçekleştirdik. Şimdi bakıyoruz ki bir nesli dininden uzaklaştırmaya çalışıyorlar" dedi.

TÜGVA İl Temsilciği tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen Hünerhane Projesi kapsamında, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda yıl sonu sergisi düzenlendi. Projede el işi, yemek ve geleneksel sanatlarda eğitim alan kadınlar, yıl boyunca yaptığı çalışmaları kurulan stantlarda sergiledi. Sergiye Genel Başkan İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve İl Temsilcisi Mehmet Onutçu ile üyeler katıldı. Burada konuşan Genel Başkan İbrahim Beşinci, gençlerin dinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Evlatlarımızı doğru yola yönlendirmezsek, maalesef dünya artık eski dünya düzeninde değil, birçok farklı kötü niyetli gurubun esaretinde. Özellikle 3 temel konu var. Özellikle LGBT propagandasıyla bizdeki aile kavramını yıkmaya çalışan çok ciddi bir lobi var. Uzun yıllardır bu coğrafyada Müslümanlıkla hemhal olduk. İslamiyet ile tanıştık ve bunun sancaktarlığını gerçekleştirdik. Şimdi bakıyoruz ki bir nesli dininden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Nasıl dinsizleştiririz, ateist yaparız, deist yaparız, bu çocukları nasıl kopartırız diye bakan bir gruptan bahsediyoruz. Tüm bu çalışmalarda bizim yapmak istediğimiz şey, gençlerimizi aramıza alarak dinsizleştirmeye karşı, cinsiyetsizleştirmeye karşı, milletsizleştirmeye karşı güçlü bir mukavemetle cevap vermek. Siz değerli yol arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden ricam, daha çok genci buraya yönlendirelim. Daha çok arkadaşımızı buraya yönlendirelim. Sivil toplum çalışmasına daha çok katkı sağlayalım. Biz ne kadar çok gencimizi vakıf çalışmalarında istihdam edersek, vakıf çalışmalarına gönderirsek bu gençlik o kadar korunacaktır" dedi.

Beşinci ve beraberindekiler, daha sonra stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.