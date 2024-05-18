Adana'da DEM Parti'den 'Kobani Davası' kararına tepki 

ADANA'da DEM Partili grup, Kobani Davası’nda verilen hapis cezalarına tepki göstermek için eylem yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kobani kararı bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz" dedi.

Kobani Davası sonucu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birçok isme verilen hapis cezalarına tepki için kentteki DEM Parti destekçileri Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki DEM Parti temsilciliği önünde toplandı. Kalabalık, burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile birlikte sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hatimoğulları, "Bu dayanışmayı daha çok büyütmek, Türkiye’nin demokrasi kapılarını açmak için beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Devrimci dayanışmayı bizler daha da büyüteceğiz. Kobani kumpas davası demokrasi için birliğimize karşı verilmiş bir karardır. Sincan Adliyesi’nde verilen bu karar tüm dünyadaki kamuoyu tarafından yok hükmündedir. Kobani kararı bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.