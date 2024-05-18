Pençe-Kaplan şehidi Kabala’nın cenazesi Erzurum’a getirildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Karayoluyla Erzurum’a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi’ne götürülen şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, son kez baba evine getirildi. Dua edilerek helallik alınan şehit için Türk bayrakları asılan köy meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrası tören mangasınca bir süre omuzlardan taşınan şehit cenazesi, araçla mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.
Bellitaş Mahallesindeki cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis, vatandaşlar ve şehit askerin yakınları katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.