Survivor'da eleme adayının ismi şok etti... İşte potadaki isim

Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. İkinci eleme adayının belli olduğu bölümde yarışmacılar kazanan taraf olmak için büyük bir çaba sarf etti. Peki, eleme adayı kim oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da perşembe günü gerçekleşen elemede adaya Aleyna veda etti.
KAPTANLAR KİM OLDU?
Yarışmacıların kaptanlık yarışında kaydettiği süreler:
Atakan - 55 saniye
Seda - 58 saniye
Özgür - 1.5 saniye
Batuhan - 1.13 saniye
Hilmi Cem - 1.18 saniye
Yunus Emre - 1.38 saniye
Nefise - 1.50 saniye
Damla Can - 2.15 saniye
Ogeday - 1.47 saniye
Böylece haftanın kaptanları Atakan ve Seda oldu.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Seda
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Atakan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım'dan potaya gönderilen ilk isim ise Merve oldu.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bugün oynanacak oyunun ardından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.