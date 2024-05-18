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Survivor'da eleme adayının ismi şok etti... İşte potadaki isim

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TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Her hafta değişen kaptanlar ve yarışmacılar finalde yer alan isimlerden biri olmak için ter döküyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ise tam gaz devam ediyor

Survivor'da eleme adayının ismi şok etti... İşte potadaki isim mask
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Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. İkinci  eleme adayının belli olduğu bölümde yarışmacılar kazanan taraf olmak için büyük bir çaba sarf etti. Peki, eleme adayı kim oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da perşembe günü gerçekleşen elemede adaya  Aleyna veda etti.

KAPTANLAR KİM OLDU?

Yarışmacıların kaptanlık yarışında kaydettiği süreler:

Atakan - 55 saniye

Seda - 58 saniye

Özgür - 1.5 saniye

Batuhan - 1.13 saniye

Hilmi Cem - 1.18 saniye

Yunus Emre - 1.38 saniye

Nefise - 1.50 saniye

Damla Can - 2.15 saniye

Ogeday - 1.47 saniye

Böylece haftanın kaptanları Atakan ve Seda oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Seda

Ogeday

Damla

Batuhan

Özgür

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Atakan

Hilmicem

Nefise

Yunus Emre

Merve

Nagihan

1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım'dan potaya gönderilen ilk isim ise Merve oldu.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün oynanacak oyunun ardından haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek.

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18 May 2024 - 18:50 - Magazin

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