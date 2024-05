18 May 2024 - 18:50 - Magazin

Survivor'da eleme adayının ismi şok etti... İşte potadaki isim

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Her hafta değişen kaptanlar ve yarışmacılar finalde yer alan isimlerden biri olmak için ter döküyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ise tam gaz devam ediyor