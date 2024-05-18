Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı

HER yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ı büyük bir heyecanla karşılayan Hacıkadiroğlu, yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu özel günü kutlamak benim için büyük bir onur. Atatürk'ün izinde, onun gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve gençlerimize bu bilinci aktarmak en büyük görevimizdir” dedi. Hacıkadiroğlu’nun bu anlamlı kutlaması, Alanya halkı tarafından büyük beğeni topladı.