Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı

HER yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ı büyük bir heyecanla karşılayan Hacıkadiroğlu, yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu özel günü kutlamak benim için büyük bir onur. Atatürk'ün izinde, onun gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve gençlerimize bu bilinci aktarmak en büyük görevimizdir” dedi. Hacıkadiroğlu’nun bu anlamlı kutlaması, Alanya halkı tarafından büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.