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Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı

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Alanya’nın tanınmış turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Hacıkadiroğlu, bayramın anlam ve önemini vurgulamak için balkonuna Atatürk posteri ve kutlama afişi astı

Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı mask
Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı
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HER yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs’ı büyük bir heyecanla karşılayan Hacıkadiroğlu, yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu özel günü kutlamak benim için büyük bir onur. Atatürk'ün izinde, onun gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve gençlerimize bu bilinci aktarmak en büyük görevimizdir” dedi. Hacıkadiroğlu’nun bu anlamlı kutlaması, Alanya halkı tarafından büyük beğeni topladı.

Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs'ı balkonuna astığı afişle kutladı

# Bir, Özel, devam, 19 mayıs, Alanya

18 May 2024 - 18:22 - Medya

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