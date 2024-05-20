ATM ve bazı taşınmazlar kiraya verilecek

İLAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sıra
Adı
Cinsi
Kira süresi
İhalenin şekli
İhale bedeli
Geçici teminat
İhale tarihi
Saat
1
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 17 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
1 yıl
2886/45.Madde
444.000,00TL+KDV
13.320,00TL
29.05.2024
10.00
2
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 29 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
1 yıl
2886/45.Madde
1.020.000,00TL+KDV
30.600,00TL
29.05.2024
10.05
3
Gündoğdu mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
550.000,00TL+KDV
16.500,00TL
29.05.2024
10.10
4
Atatürk Kültür Merkezinin güney doğusunda bulunan ATM noktasındaki 4 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
750.000,00TL+KDV
22.500,00TL
29.05.2024
10.15
5
Hisar Mahallesi 1960 ada 2 parselin güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan ATM noktasındaki 7 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
750.000,00TL+KDV
22.500,00TL
29.05.2024
10.20
6
Sarılar Mahallesi 190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
350.000,00TL+KDV
10.500,00TL
29.05.2024
10.25
7
Side (Selimiye) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
1.250.000,00TL+KDV
37.500,00TL
29.05.2024
10.30
8
Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin güneyinde 28.sokakta bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
750.000,00TL+KDV
22.500,00TL
29.05.2024
10.35
9
Çolaklı Mahallesi 207 ada 1 parselin güneyinde turizm caddesinde bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin
ATM Kabin
5 yıl
2886/45.Madde
700.000,00TL+KDV
21.000,00TL
29.05.2024
10.40
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
İstekli tarafından;
- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Noter tasdikli imza sirküsü
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)
- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
- İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İrtibat: 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.