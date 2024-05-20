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ATM ve bazı taşınmazlar kiraya verilecek

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İLAN MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Sıra Adı Cinsi Kira süresi    İhalenin şekli İhale bedeli Geçici teminat İhale tarihi Saat 1 Evrenseki Mahallesi...

ATM ve bazı taşınmazlar kiraya verilecek mask
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İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

 

 İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 17 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

1 yıl

 

 

2886/45.Madde 

444.000,00TL+KDV

13.320,00TL

29.05.2024

10.00

2

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 29 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

1 yıl

 

 

2886/45.Madde 

1.020.000,00TL+KDV

30.600,00TL

29.05.2024

10.05

3

Gündoğdu  mah.206 ada 1 parselin doğusunda sahil caddesinde bulunan  ATM noktasındaki 5  no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

5  yıl

 

 

2886/45.Madde 

550.000,00TL+KDV

16.500,00TL

29.05.2024

10.10

4

Atatürk Kültür Merkezinin güney doğusunda bulunan ATM noktasındaki 4 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

2886/45.Madde 

750.000,00TL+KDV

22.500,00TL

29.05.2024

10.15

5

Hisar Mahallesi 1960 ada 2 parselin güneyinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde bulunan ATM noktasındaki 7 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

 

2886/45.Madde 

750.000,00TL+KDV

22.500,00TL

29.05.2024

10.20

6

Sarılar Mahallesi 190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

2886/45.Madde 

350.000,00TL+KDV

10.500,00TL

29.05.2024

10.25

7

Side (Selimiye) Mahallesi Vista Meydanında bulunan ATM noktasındaki 1 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

 

2886/45.Madde 

1.250.000,00TL+KDV

37.500,00TL

29.05.2024

10.30

8

Evrenseki Mahallesi 184 ada 3 parselin güneyinde 28.sokakta  bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

2886/45.Madde 

750.000,00TL+KDV

22.500,00TL

29.05.2024

10.35

 

 

 

9

Çolaklı Mahallesi 207 ada 1 parselin güneyinde turizm caddesinde  bulunan ATM noktasındaki 3 no.lu kabin

 

 

ATM Kabin

 

 

5  yıl

 

 

2886/45.Madde 

700.000,00TL+KDV

 

21.000,00TL

29.05.2024

10.40

 

 AÇIKLAMALAR

  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

        İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
  4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  5. Noter tasdikli imza sirküsü
  6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
  7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)
  9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
  12. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
  1. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İrtibat: 0.242.746 13 93

TRT Saati Esastır.   İLANEN DUYRULUR.  

#ilangovtr

Basın No ILN02033447

20 May 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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