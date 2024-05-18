Çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala takılan yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Konaklı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Tekneyle denize açılan amatör olta balıkçıları, suda çuvala takılı deniz kaplumbağası yavrusunu fark etti. Amatör balıkçılardan Veysel Manavoğlu, deniz kaplumbağasını tekneye alıp, takıldığı çuvaldan kurtardı. Balıkçılar daha sonra yavru kaplumbağayı denize bıraktı. O anlar diğer balıkçılar tarafından telefonla görüntülendi.
Görüntülerde çuvala takılan yavruyu kurtaran balıkçının "Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar görüyor. Bile bile denize çöp atıyorlar. Denizdeki çöpten bıktık. Garibim, kurtulunca ne kadar mutlu oldu. Bu denize çöp atan arkadaşlara mesajım olsun" sözleri yer aldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.