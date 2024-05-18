ALANYA’NIN Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 ADT 330 plakalı otomobil, ters yönde seyretti. Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
18 May 2024 - 17:49- Asayiş Güncelleme:
Alanya’da ters yönde araç dehşeti! İnsanların hayatını hiçe saydı
Alanya’da otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.