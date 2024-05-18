Alanya’da ters yönde araç dehşeti! İnsanların hayatını hiçe saydı

ALANYA’NIN Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 ADT 330 plakalı otomobil, ters yönde seyretti. Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.