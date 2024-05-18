Flaş gelişme... Alex de Souza Antalyaspor'da!

Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"ALEX İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Kulüp başkan vekili Alkan Evren, " Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." açıklamasını yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.