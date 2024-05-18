- Spor

Flaş gelişme... Alex de Souza Antalyaspor'da!

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Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak Antalyaspor, Alex de Souza'yı resmen açıkladı.

Flaş gelişme... Alex de Souza Antalyaspor'da! mask
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Antalyaspor başkanvekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ALEX İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulüp başkan vekili Alkan Evren, " Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." açıklamasını yaptı.

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18 May 2024 - 17:47 - Spor

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