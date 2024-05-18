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Ayı saldırısında yaralandı

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan İdris Çelik, yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde meydana geldi. Köyün kırsa...

Ayı saldırısında yaralandı mask
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan İdris Çelik, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde meydana geldi. Köyün kırsal kesiminde hayvan otlatan İdris Çelik'e ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde Çelik'i yaralı halde buldu. Çağırılan AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çelik ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayının pençe darbeleriyle göğüs, el ve bacaklarından yaralandığı öğrenilen Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

18 May 2024 - 16:57 DHA Hakkari- Gündem

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