Öldürdüğü eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılmış

ÇORUM’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürülen Nazegül Orhan ve kardeşi Meryem Karakoçak, toprağa verildi. Nazegül Orhan’ın Ağustos 2023'te kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eşi Hasan Orhan hakkında ‘Kadına karşı tehdit’ suçundan dava açıldığı ortaya çıtı.

Olay, dün Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta meydana geldi. Hasan Orhan (58), boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan (55) ve baldızı Meryem Karakoç’u (51) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Nazegül Orhan’ın 35 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası Hasan Orhan tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Ağustos 2023'te şikayetçi olduğu ve hakkında ‘Kadına karşı tehdit’ suçundan dava açıldığı belirlendi. Ablası Nazegül Orhan'la birlikte yaşamını yitiren Meryem Karakoçak'ın ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştığı ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İki kız kardeşin cansız bedenleri hastane morgundan alınarak öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta yan yana toprağa verildi.

HASTANEDEN TANZİYE MESAJI

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir de taziye mesajı yayımladı. Derin bir üzüntü içinde olduklarını dile getiren Zehir, "Kıymetli çalışma arkadaşımızın beklenmedik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Arkadaşımızın vahşice bir saldırı sonucu aramızdan alınması hepimizin yüreğinde tarifi imkansız derin yaralar açmıştır. Göstermiş olduğu sevgi ve fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Bu zor günlerde arkadaşımızın ailesine ve değerli çalışanlarımıza sabır ve metanet diliyoruz. Merhume Meryem Karakoçak'ın ruhu şad mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İntihar eden Hasan Orhan’ın ise yarın Sungurlu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.