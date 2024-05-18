Oyuncu Farah Zeynep Abdullah 4 gündür yemek yemiyor

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Ünlü isim şimdi de detoks kampına gitti.

'4 GÜNDÜR BİR ŞEY YEMİYORUM'

4 gündür bir şey yemediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah elindeki içeceği göstererek '4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum' dedi.

İlk günler çok zorlandığını söyleyen Farah Zeynep Abdullah burada enerjisinin yükseldiğini dile getirdi.

Kaynak: MYNET