18 May 2024 - 15:35- Magazin G:

Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!

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Survivor All Star'ın son elemesinde elenen Aleyna, elenir elenmez sosyal medyadan eski yakın arkadaşını sildi.

Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi! mask
Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!
Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!
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En kaos dolu sezonun yaşandığı Survivor All Star'dan son olarak Aleyna Kalaycıoğlu elenmişti. Yarışmadaki halleri ve Yunus Emre ile olan yakınlığıyla sık sık adından söz ettiren Kalaycıoğlu Dominik'ten döner dönmez bakın ne yaptı...

Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!

Sezon boyunca Yunus Emre ile samimi halleri gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu annesinden 'Ondan uzak dur' uyarısı almış Yunus Emre'de aynı şekilde karısından uyarı almıştı.

Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!

BEKLENEN OLDU VE...

Bir süre 'uzak dur' uyarılarını umursamayan ikilinin arası bir anda açıldı ve samimi dostlar küstü. Aleyna'nın elendikten sonra Yunus Emre hakkında nasıl hareket edeceği merak edilirken, beklenen hareket geldi.

Survivor Aleyna elenir elenmez o ismi sildi!

Elendikten sonra bir süre paylaşım dahi yapmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk iş olarak eski dostu Yunus Emre'yi takipten çıktı. Kalaycıoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak: MYNET

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18 May 2024 - 15:35 - Magazin

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