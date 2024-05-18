Korkunç olay! Tarlayı sulamak isterken elektrik akımına kapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarlasını sulamak isterken elektrik akımına kapılan çiftçi Turhan Yargıç (56), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sarıoba Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Turhan Yargıç, tarlasındaki ekinleri sulamak için elektrik direğindeki şarteli açarken akıma kapıldı. Bir süre sonra Yargıç'ın yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Turhan Yargıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şartelde kaçak olduğu tespit edilirken; evli ve 2 çocuk babası Turhan Yargıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA