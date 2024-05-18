18 May 2024 - 14:37- Gündem G:

Son dakika: Askeri araç devrildi: 11 yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

Son dakika: Askeri araç devrildi: 11 yaralı mask
Son dakika: Askeri araç devrildi: 11 yaralı
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Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada 11 asker yaralandı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika: Askeri araç devrildi: 11 yaralı

Kaynak: DHA

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18 May 2024 - 14:37 DHA Van- Gündem

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