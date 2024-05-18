Oyuncu Settar Tanrıöğen'den müjde! İlk kez konuştu

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Settar Tanrıöğen uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1,5 AYDA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ
26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama meydana gelen Settar Tanrıöğen, 1.5 ayda üç ciddi operasyon geçirdi.
14 Mart tarihinde tedavi gördüğü Ataşehir'deki özel hastaneden taburcu olan ünlü isim, önceki günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş ancak muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etmişti.
MÜJDEYİ VERDİ
Yeniden sağlığına kavuşabilmek için tedavisine devam edilen Settar Tanrıöğen bir kez daha görüntülendi.
Bu defa sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu 'Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz.' diyerek açıklama yaptı. Settar Tanrıöğen'in kilo verdiği gözlendi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.