18 May 2024 - 13:41- Gündem G:

Alanya'da feci olay! Akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı

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Alanya'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsü tam inerken motosiklette yangın çıktı.

Alanya'da feci olay! Akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı
Alanya'da feci olay! Akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı
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Kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli, Avsallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Sürücü inmek üzereyken motosiklet, alt kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Alanya'da feci olay! Akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, akaryakıt istasyonundaki marketin önüne gelen motosikletin alev alması, sürücünün motosikletten düşerek alevlerden kaçması ve istasyon çalışanlarının yangına müdahalesi yer alıyor.

Sürücünün yangında yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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18 May 2024 - 13:41 AA Antalya- Gündem

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