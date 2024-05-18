Alanya'da feci olay! Akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı

Kimliği henüz öğrenilemeyen motosikletli, Avsallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
Sürücü inmek üzereyken motosiklet, alt kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, akaryakıt istasyonundaki marketin önüne gelen motosikletin alev alması, sürücünün motosikletten düşerek alevlerden kaçması ve istasyon çalışanlarının yangına müdahalesi yer alıyor.
Sürücünün yangında yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.