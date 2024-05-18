Van'da keklik avcılarına ceza

VAN' da jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 11 keklik ile yakalanan kişiye 24 bin 300 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, Gürpınar ilçesindeki yol arama ve kontrol noktasında S.D. idaresindeki bir aracı durdurdu. Ekipler, plastik kasa içinde kaçak olarak avlanmış 11 keklik ele geçirdi. S.D.'ye 24 bin 300 lira para cezası uygulanırken, keklikler Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.