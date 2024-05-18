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Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

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TOKAT'ta ilkbaharın gelişiyle çobanlar tarafından yaylaya götürülen koyun sürüsü, şehir merkezinden geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda k...

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti mask
Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
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TOKAT'ta ilkbaharın gelişiyle çobanlar tarafından yaylaya götürülen koyun sürüsü, şehir merkezinden geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharın gelişiyle yaylaya götürülmeye başlandı. Sürüler köyden yaylaya giderken şehir merkezinden geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanın sürüyü Sivas'a yaylaya götürdüğü belirtildi.

18 May 2024 - 13:23 DHA Tokat- Gündem

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